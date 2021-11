Covid-19

Coronavirus, Salvini: ''Lavoriamo per evitare chiusura a Natale''

''Non vedo perché dovremmo avere paura'', ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/11/2021 - 09:22:57 Letto 446 volte

"Non vedo perchè dovremmo avere paura di un Natale al chiuso come l'anno scorso. Stiamo lavorando per evitarlo assolutamente, per garantire una stagione invernale di lavoro, di scuola e di serenità". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Quarta repubblica', su Retequattro.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!