Coronavirus: scatta il coprifuoco per Campania, Lombardia e Lazio

Scatta il coprifuoco notturno per Campania, Lombardia e Lazio, per cercare di contenere l'impennata della curva dei contagi da coronavirus.

Dopo la Campania e la Lombardia, anche nel Lazio scatta il coprifuoco notturno per cercare di contenere l'impennata della curva dei contagi da coronavirus. L'ultimo in ordine di tempo a firmare l'ordinanza è stato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Previsto da venerdì prossimo il blocco della circolazione dalle 24 alle 5, consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative. Le disposizione sulla Dad alle superiori e all'Università scatteranno da lunedì prossimo; per gli studenti delle superiori, tranne quelli del primo anno, ci sarà la didattica a distanza al 50%. Per gli atenei, lezioni online al 75% tranne che per le matricole e le attività di laboratorio. L'ordinanza prevede anche un aumento di posti Covid.

In Lombardia entreranno in vigore domani, giovedì 22 ottobre con efficacia fino a venerdì 13 novembre. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione. La seconda dispone limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana.

Nuove misure anche in Liguria. Da lunedì nelle scuole superiori, tranne per le prime classi, si passerà alla didattica a distanza a rotazione per il 50% degli studenti. Divieto di assembramento totale nell'intera Regione.

