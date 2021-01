Covid-19

Coronavirus, screening al personale scolastico, Orlando rinnova l'appello *VIDEO*

''Invito tutti coloro che operano nel mondo della scuola ad accedere al servizio di screening in drive-in alla Fiera del Mediterraneo'', afferma il sindaco, Leoluca Orlando.

15/01/2021

"Torno ad invitare tutti coloro che operano nel mondo della scuola, ad ogni livello, a prescindere dai provvedimenti che vengono adottati dagli organi competenti, ad accedere al servizio di screening in drive-in alla Fiera del Mediterraneo appositamente predisposto. Invitando ovviamente la ASP, così come ogni altra struttura competente, ad adeguarsi per potere fare fronte a quella che io spero possa essere una risposta adeguata e grande da parte di chi ha a cuore la scuola e la salute dei bambini".



Lo afferma il sindaco, Leoluca Orlando in una video-dichiarazione pubblicata su Facebook.





