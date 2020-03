Coronavirus

Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia?

Emergenza coronavirus, ipotesi sul tavolo del governo di chiudere le scuole in tutte le Regioni d'Italia per quindici giorni.

Pubblicata il: 04/03/2020

Emergenza coronavirus: l’ipotesi sul tavolo del governo, che in questi minuti è riunito a Palazzo Chigi, è quello di chiudere le scuole in tutte le Regioni d’Italia per quindici giorni già da domani o, al massimo, da lunedì.

Nel caso in cui si decida di procedere in questa direzione, sarebbe il premier Giuseppe Conte a dare l’annuncio, forse anche nell’incontro con le parti sociali che si svolgerà nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

È, questa, una strada complessa, che avrebbe costi sociali enormi e che andrebbe spiegata alla popolazione, probabilmente con un intervento pubblico del presidente del Consiglio. Ma è una strada che comunque l’esecutivo starebbe valutando in questi minuti nel corso del vertice convocato dal premier nella sede di governo con tutti i ministri.

