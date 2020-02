Coronavirus

Coronavirus, secondo decesso in Italia

Una donna residente in Lombardia potrebbe essere la seconda vittima italiana del coronavirus.

Una donna residente in Lombardia, ricoverata con la polmonite, potrebbe essere la seconda vittima italiana del coronavirus. La certezza si avrà quando arriveranno gli esiti del test al quale si era sottoposta nelle scorse ore.

Un altro caso di contagio da coronavirus in Veneto. E’ un uomo di 67 anni, di Dolo, ricoverato ora in rianimazione a Padova. Lo riferisce il presidente del Veneto, Luca Zaia. Il paziente è transitato dapprima al pronto soccorso di Mirano (Venezia), poi nella rianimazione di Dolo (Venezia), e, in seguito al peggioramento delle condizioni, è stato trasferito a Padova.

«È confermato il caso di un uomo di 67 anni che è ricoverato ora in terapia intensiva a Padova. Adesso arriveranno anche i test sui familiari degli altri due pazienti, uno dei quali, purtroppo, è deceduto. Questo ultimo caso è un altro caso che fa 'scuola' - ha rilevato Zaia - perché non c'è alcun contatto da portatore primario e quindi si può dire che questi tre casi che il virus é ubiquitario come accade per la sindrome influenzale che non si sa da chi la si è presa».

«Immagino che avendo casi di questo tipo senza contatto e senza caratteristiche di pazienti sospetti - conclude - dia dimostrazione che avere altri casi di contagio sia assolutamente possibile visto che sarebbero dei contagi avvenuti fortuitamente». Zaia è al Centro regionale della Protezione Civile del Veneto per coordinare l’emergenza anche in videoconferenza con il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Il bilancio in Italia è di 21 contagi ed un morto. I casi sono 16 in Lombardia, 2 in Veneto e 3 nel Lazio. In Italia, dunque, la prima vittima europea del coronavirus. Si tratta di Adriano Trevisan, 78 anni, uno dei due contagiati ricoverati all’ospedale di Monselice, in Veneto. Era originario di Vò Euganeo. Un nuovo caso è intanto stato segnalato presso l’ospedale civile di Cremona mentre resta in prognosi riservata 38enne ricoverato a Codogno, in provincia di Lodi.

