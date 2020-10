Scuola

Coronavirus, secondo i dati del Ministero gli studenti contagiati sono pari allo 0,08%

Al 10 ottobre gli studenti contagiati sono pari allo 0,080% secondo i dati del Ministero dell'Istruzione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/10/2020 - 14:13:23 Letto 385 volte

Il Ministero dell’Istruzione comunica che, alla data del 10 ottobre, gli studenti contagiati sono pari allo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi).

I dati del monitoraggio, condotto dal Ministero dell’Istruzione con la collaborazione dei dirigenti scolastici, sono stati condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!