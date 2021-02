Covid-19

Coronavirus Sicilia, bollettino 13 febbraio 2021: 543 nuovi positivi, 132 a Palermo

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi, 13 febbraio 2021.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2021 - 18:15:21 Letto 428 volte

Sono 543 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 22.730 tamponi processati con una incidenza di positivi di quasi il 2,4%, in leggera risalita rispetto a ieri

La regione è adesso decima nel contagio giornaliero. Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.824. Il totale degli attualmente positivi è 34.970, con una diminuzione di 337 casi rispetto a ieri. I guariti sono 860.

Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.211; ovvero 13 in meno rispetto a ieri e diminuiscono anche quelli in terapia intensiva che sono 168, uno in meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede tornare in testa al contagio Catania con 197 casi, Palermo ne conta 132, Messina 67, Siracusa 38, Agrigento 31, Caltanissetta 29, Ragusa 27, Trapani 13, Enna 9.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!