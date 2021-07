Covid-19

Coronavirus Sicilia, bollettino 19 luglio 2021: 300 i nuovi casi, 62 a Palermo

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi, 19 luglio 2021.

Pubblicata il: 19/07/2021

Sono 300 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.523 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende fino al 3,1% o poco più per la risalita del numero di tamponi. L’isola è di nuovo al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro il Lazio come ieri.

Gli attuali positivi sono 5.381 con un aumento di altri 258 casi. I guariti sono 41 mentre nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima dopo 4 giorni senza morti. Il totale dei decessi sale, dunque, a 6.007.

Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che sono adesso 176, 6 in più rispetto a ieri mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 22, 1 in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Caltanissetta è in testa con 130 casi seguita da Palermo e Catania entrambe con 62, poi Messina 15, Trapani 13, Enna 10, Siracusa 7, Agrigento 1 e nessun caso a Ragusa.

