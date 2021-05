Covid-19

Coronavirus Sicilia, bollettino 2 maggio 2021: 772 i nuovi positivi, 192 a Palermo

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi, 2 maggio 2021.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2021 - 17:53:38 Letto 410 volte

Sono 772 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 9.773 tamponi processati, con una incidenza quasi del 7,9% per effetto del crollo del numero dei tamponi. La Regione oggi è al sesto posto per numero di contagi giornalieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 3 e portano il totale a 5.423. Il numero degli attuali positivi è di 24.781 con un aumento di 8 casi. I guariti oggi sono 761.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.311, 8 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 163, 4 in meno rispetto al report precedente.

La distribuzione tra le province vede Catania con 205, Palermo con 192 nuovi casi seguita poi da Siracusa 106, Messina 89, Ragusa 82, Caltanissetta 39, Enna 10, Trapani 35, Agrigento 20.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!