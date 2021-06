Covid-19

Coronavirus Sicilia, bollettino 21 giugno 2021: 85 i nuovi positivi, 17 a Palermo

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi, 21 giugno 2021.

Sono 85 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 16.096 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,5%. La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono due e il totale dei morti è 5.938. Il numero degli attuali positivi è di 5.509 con una diminuzione di 51 casi. I guariti sono 134.

Negli ospedali i ricoverati sono 262, 3 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 25, 1 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede: Palermo con 17, Catania 30, Messina 4, Siracusa 9, Trapani 0, Ragusa 13, Agrigento 2, Caltanissetta 9, Enna 1.

