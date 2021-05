Covid-19

Coronavirus Sicilia, bollettino 24 maggio 2021: 378 i nuovi positivi, 124 a Palermo

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi, 24 maggio 2021.

Sono 378 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 11.194 tamponi processati, con una incidenza in risalita fino quasi al 3,4%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Regione oggi schizza al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

I morti sono stati 8 e portano il totale a 5.747. Il numero degli attuali positivi è di 13.016 e torna, dopo giorni, a risalire facendo segnare un + 88 casi. Questo perché i guariti sono soltanto 282.

Negli ospedali i ricoverati sono 699, 21 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 98, 4 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione tra le province vede ancora Catania in testa con 142 nuovi casi seguita da Palermo con 124, poi Siracusa 40, Messina con 33, Ragusa 18, Caltanissetta 16, Enna 2 come anche Trapani 2, Agrigento 1.

