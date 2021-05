Covid-19

Coronavirus Sicilia, bollettino 28 maggio 2021: 418 i nuovi positivi, 72 a Palermo

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi, 28 maggio 2021.

Sono 418 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.386 tamponi processati, con una incidenza che resta poso al di sopra del 2,1%. La Regione resta stabilmente al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 9 e portano il totale a 5.807. Il numero degli attuali positivi è di 10.615 con una diminuzione di 725 casi. I guariti sono 1.134.

Negli ospedali i ricoverati sono 585, 31 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 73, 8 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione tra le province vede ormai stabilmente in testa Catania con 168 casi seguita da Palermo con 72, Messina 51, Agrigento 41, Siracusa 25, Trapani 23, Ragusa 20, Caltanissetta 11, Enna 7.

