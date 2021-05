Covid-19

Coronavirus Sicilia, bollettino 3 maggio 2021: 734 i nuovi positivi, 445 a Palermo

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi, 3 maggio 2021.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/05/2021 - 18:16:39 Letto 363 volte

Sono 734 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 14.474 tamponi processati, con una incidenza quasi del 5,1% per effetto della solo parziale risalita del numero dei tamponi rispetto a ieri anche se restano comunque pochi rispetto alla media della settimana. La Regione, nonostante la diminuzione del contagio, però è seconda per numero di contagi giornalieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 20 e portano il totale a 5.443. Il numero degli attuali positivi è di 24.955 con un aumento di 174 casi. I guariti oggi sono 540.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.338, 27 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 160, 3 in meno rispetto al report precedente.

La distribuzione tra le province vede in testa Palermo con 445 nuovi casi seguita da Catania con 99, poi da Messina con 61, Siracusa 35, Caltanissetta 31, Ragusa 28, Trapani 25, Agrigento ed Enna 2 per ciascuna provincia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!