Coronavirus, Sicilia in zona gialla? Musumeci: ''Devono dimezzare i contagi''

''Per cambiare colore dovremmo avere la metà dei contagi di oggi'', ha spiegato Nello Musumeci.

10/02/2021

Anche se torna nuovamente a salire il numero dei nuovi casi Covid in Sicilia, dopo il calo fisiologico legato al minor numero di tamponi nel fine settimana, la situazione complessiva lascia ben sperare. Lo ha confermato anche il presidente della Regione Nello Musumeci che insieme all'assessore alla Salute Ruggero Razza ha fatto il punto sull'emergenza Coronavirus nell'isola nel corso di una conferenza stampa.

"Sicilia in zona gialla? Vedremo, aspettiamo i dati di venerdì prossimo. Per cambiare colore dovremmo avere la metà dei contagi di oggi" ha spiegato Musumeci. "L'assenza di un governo che abbia una prospettiva di gestione dell'emergenza - ha aggiunto - rende più difficile la programmazione per le Regioni, in ogni caso dobbiamo completare questa settimana".

