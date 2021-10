Sicilia zona gialla

Coronavirus, Sicilia resta in zona gialla per un'altra settimana

La Sicilia resta in zona gialla almeno per un'altra settimana ancora.

Pubblicata il: 01/10/2021

La Sicilia resta in zona gialla almeno per un'altra settimana ancora. "La norma prevede che ci siano 14 giorni dove i parametri siano al di sotto di quelli previsti per la zona gialla. Non appena questo tempo trascorrerà si muterà la situazione". Così il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro in merito al ritorno della Sicilia in zona bianca durante la conferenza stampa dell'Iss.

