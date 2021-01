Covid-19

Coronavirus, Sicilia sotto la soglia di saturazione: ricoveri in calo e salgono i guariti

Migliora la situazione sul fronte dell'emergenza Covid in Sicilia, unica regione ancora in zona rossa. Stabile la curva dei nuovi casi, che continua a mantenersi sotto quota mille, mentre cala sensibilmente il numero delle persone attualmente contagiate grazie a una risalita dei guariti.

L'ultimo dato da sottolineare è quello di un calo consistente dei ricoveri ospedalieri di pazienti Covid, sia in area medica che in terapia intensiva, ben al di sotto della soglia di guardia.

Un andamento confermato anche dall'analisi settimanale della Fondazione Gimbe, che osserva come in Sicilia, a differenza di altre regioni, restano sotto la soglia di saturazione (fissata rispettivamente al 40% e al 30%) i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (34%) e terapia intensiva (28%).

Buoni anche i risultati ottenuti per quanto riguarda la campagna vaccinale. Sempre dall'analisi di Fondazione Gimbe, emerge che in Sicilia sono 3.717 le dosi di vaccino consegnate per 100.000 abitanti (media Italia 3.567); lo 0,58% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale (media Italia 0,45%).

Fonte: Ansa

