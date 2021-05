Covid-19

Coronavirus, Sileri: ''Dati migliorano, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo''

''La situazione nel Paese va via via migliorando, anche grazie all'accelerazione delle ultime settimane nella campagna vaccinale, dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2021 - 09:22:23 Letto 366 volte

"I numeri andranno sempre meglio. Da domenica scorsa abbiamo due milioni in più di italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e un milione in più che ha completato il ciclo vaccinale. Significa che stiamo superando il virus, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo", dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a ‘Domenica In'.

"La situazione nel Paese va via via migliorando, anche grazie all'accelerazione delle ultime settimane nella campagna vaccinale."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!