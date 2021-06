Covid-19

Coronavirus, Sileri: ''Luglio mese della svolta''

''La popolazione deve sentirsi protetta grazie alla vaccinazione, lasciamoci il terrore alle spalle e ricominciamo a vivere'', ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute.

07/06/2021

L'obiettivo è tenere il passo e accelerare ulteriormente. In questo modo "luglio sarà la svolta completa e assoluta, ricominciamo a vivere", come ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Domenica In. Il numero dei decessi quotidiani, sebbene in calo, continua a impressionare.

"Ma un mese e mezzo fa i morti erano 400. I numeri stanno calando in maniera drastica. Tre regioni -Valle d’Aosta, Molise e Basilicata - non hanno pazienti covid in terapia intensiva. La media nazionale di occupazione delle terapie intensive e dei reparti è del 9%", ha detto Sileri snocciolando dati.

"Per le varianti si preoccupa lo stato, stiamo monitorando. La popolazione deve sentirsi protetta grazie alla vaccinazione, lasciamoci il terrore alle spalle e ricominciamo a vivere. Luglio sarà la svolta completa e assoluta, avremo oltre metà della popolazione con una dose di vaccino. Completeremo per settembre-ottobre raggiungendo l’immunità di comunità", ha aggiunto.

Fonte: Adnkronos

