Coronavirus, sospese le Zone blu fino al 3 aprile

''L'Amministrazione Comunale ha predisposto la sospensione del pagamento della sosta tariffaria a partire da domani fino a giorno 3 di aprile'', dichiara il Consigliere Comunale Massimo Giaconia del gruppo Avanti Insieme.

"Apprendo con piacere, da un post appena pubblicato dall'assessore alla mobilità, Giusto Catania che, l'Amministrazione Comunale ha predisposto la sospensione del pagamento della sosta tariffaria a partire da domani fino a giorno 3 di aprile", dichiara il Consigliere Comunale Massimo Giaconia del gruppo Avanti Insieme.

"Proprio il 12 marzo scorso, continua Giaconia, in considerazione della gravità della situazione e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ho inviato una nota al Sindaco Orlando, all’Assessore Catania e al Presidente dell’Amat Cimino, con la quale ho chiesto che, oltre di valutare la possibilità di far adottare l’uso delle mascherine a quanti utilizzano autobus, tram e mezzi pubblici in generale, anche la sospensione temporanea del pagamento della sosta tariffaria (zone blu), così come stabilito per la ZTL."

"La sospensione del pagamento delle zone blu, conclude il Consigliere, rappresenta una decisione coerente con l’orientamento corrente di evitare l’assembramento di persone e al fine di incentivare, per chi è costretto a spostarsi in questo periodo di emergenza, l’uso dei mezzi privati, e ciò l’Amministrazione lo sta facendo in tutti i modi attraverso provvedimenti straordinari."

