Coronavirus sostegno al comparto del turismo. La Lega presenta un ordine del giorno

''La prima ed unica vittima, ad oggi, a Palermo, del coronavirus è il comparto turistico'', dichiara Igor Gelarda capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2020 - 12:57:36 Letto 380 volte

"Fortunatamente in ripresa i turisti bergamaschi contagiati, così il mondo del turismo in città, con un tasso di disdette di viaggi già prenotati di quasi il 50%, di turisti che sarebbero dovuti venire nella nostra città, il blocco dei viaggi d'istruzione, un calo importante dunque di presenze nelle strutture ricettive, nei teatri e cinema, nei ristoranti e nei musei." Dichiara Igor Gelarda capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo.

"Per questa ragione - continua il capogruppo -, come Lega abbiamo stilato un ordine del giorno. Primo firmatario io insieme ai consiglieri Alessandro Anello ed Elio Ficarra, che prevede l'adozione di misure straordinarie a sostegno del comparto del turismo locale, almeno nella parte relativa ai tributi locali ed a tutto quello che può dipendere dall' amministrazione comunale, per cercare di scongiurare il peggio come la chiusura delle attività commerciali, la perdita di posti di lavoro, e tutto quello che riguarda l'indotto del turismo."

"Un ordine del giorno che è stato firmato dalla maggioranza dei colleghi in consiglio comunale, che hanno dimostrato sensibilità su questo argomento - conclude l'esponente del Carroccio -. Nei prossimi giorni convocheremo in commissione attività produttive e turismo il neo assessore al Turismo, e cercheremo di sviluppare insieme a lui una programmazione che preveda un sostegno attivo, da parte dell'amministrazione comunale, a questo comparto. Ai palermitani continuiamo a indicare la via della buon senso e della fiducia".

