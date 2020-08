Covid-19

Coronavirus, Speranza: ''Chiudere tutto ha salvato l'Italia''

''La strategia del lockdown totale ci ha consentito di fermare il virus prima che invadesse il Sud. I dati di sieroprevalenza lo dimostrano'', dice il ministro della Salute, Roberto Speranza.

09/08/2020

"Chiudere tutto ha salvato l’Italia". Lo dice in un colloquio con il 'Corriere della Sera' il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ci aspetta, sottolinea il ministro, ''un autunno di resistenza, perché il virus non è scomparso e, in attesa di cure più certe e dei vaccini, dobbiamo continuare a gestire il rischio. È chiaro che i mesi autunnali mi preoccupano di più". Speranza conferma che "l’Italia è messa meglio di altri Paesi", ma ai cittadini vuole dire tutta la verità: "Non essere preoccupati sarebbe da sconsiderati, nulla può essere dato per scontato".

"La strategia del lockdown totale ci ha consentito di fermare il virus prima che invadesse il Sud. I dati di sieroprevalenza lo dimostrano".

E sulle scuole il ministro della Salute aggiunge: ''Il 14 settembre devono riaprire tutte, al 100%". "Io sono un grande tifoso, anche abbastanza in sofferenza per i destini della mia Roma - ride Speranza - Ma con tutto il rispetto, tra accompagnare mio figlio allo stadio e portarlo a scuola, preferisco la seconda. Deve fare la quinta elementare e voglio che la faccia in presenza, come tutti gli studenti". "Capisco il disagio e non voglio apparire un maestrino, ma i sacrifici che chiedo ai ragazzi sul metro di distanza nei treni o sulla movida hanno la scuola come obiettivo di fondo - aggiunge - Non mi parlate di altro. In fondo ai giovani non chiediamo di non uscire di casa, chiediamo solo di indossare le mascherine, lavarsi le mani, stare a distanza ed evitare assembramenti. Una cosa compatibile con il godersi l’estate".

"L’età media dei contagiati sta drammaticamente scendendo sotto i 40 anni - aggiunge - È normale che i più giovani si sentano più forti, ma chi porta il virus a casa rischia di fare danni veri alle persone fragili".

