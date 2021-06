Covid-19

Coronavirus, Speranza: ''Finché ci saranno decessi la battaglia non è vinta''

''La campagna vaccinale è la vera leva per chiudere questa fase drammatica della battaglia contro il Covid e il vaccino è e resta l'arma fondamentale'', ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

"Fino a quando il numero delle morti per Covid non sarà 'zero' in tutte le Regioni italiane ci sarà ancora una battaglia incompiuta. Ma rispetto a bollettini drammatici, con centinaia di cittadini che perdevano la vita, ora siamo in un altro periodo di questa battaglia. Ciò grazie anche all'approccio di gradualità che rivendico con forza, anche con il lungo confronto con gli scienziati. L'approccio di gradualità ha prodotto i numeri che tutti vediamo oggi". Così il ministro della Salute Roberto Speranza alla presentazione dello studio 'I Cantieri per la Sanità del Futuro' di Censis e Janssen Italia, oggi al Cnel.

"La vera svolta per la lotta alla Covid-19 è sicuramente la vaccinazione che ci ha permesso di fare una campagna poderosa; 46,5mln di dosi somministrate, più di un italiano su due ha avuto la prima dose. Ieri ne abbiamo fatte circa 540mila. Sono ancora numeri molto significativi di una campagna che procede e che è il vero strumento e la vera leva per chiudere una stagione così drammatica per aprirne una così diversa", ha aggiunto. Ora "continuare la battaglia con energia e determinazione".

Fonte: Ansa

