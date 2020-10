Coronavirus, Speranza: ''Proroga necessaria. L'emergenza non è finita, rischiano tutte le Regioni''

Coronavirus

Coronavirus, Speranza: ''Proroga necessaria. L'emergenza non Ŕ finita, rischiano tutte le Regioni''

In serata il Consiglio dei ministri si riunirÓ per la proroga dello stato di emergenza e lʼestensione dellʼuso delle mascherine allʼaperto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/10/2020 - 10:54:26 Letto 363 volte

"Il quadro internazionale, europeo e nazionale segnala una mutazione di fase rispetto ai mesi passati". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle sue comunicazioni alla Camera sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione di Covid-19. "Nel mondo - ha ricordato - ci sono stati più di 35 milioni di contagiati e un milione di morti".

"L'Italia è tra i grandi Paesi europei, insieme alla Germania, che sta reagendo meglio a questa seconda ondata. Ma sarebbe sbagliato pensare di esserne fuori. Sarebbe una valutazione priva di fondamento" ha avvertito Speranza invitando a non farsi illusioni di questo tipo.

"Lavoriamo per aumentare i livelli dei controlli perché gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci. Dobbiamo ricordare le regole essenziali

come il lavaggio delle mani, oltre al'uso delle mascherine, è questo il Dpcm che approveremo. Sarebbe profondamente sbagliato dividersi su queste che sono le indicazioni della comunità scientifica per provare a contrastare il virus".

"In due mesi c'è stato un salto in avanti significativo dei casi:, 3487 ora sono i ricoverati e in terapia intensiva abbiamo 323 persone. Questi numeri ad oggi sono sostenibili per il nostro Ssn. E' chiaro che rispetto ai giorni piu' difficili con 4mila persone in terapia intensiva la situazione è gestibile ma non possiamo non vedere la tendenza. Il virus - ha sottolineato il ministro - circola e continua a mandare persone in stato di grande sofferenza. Inoltre nella prima fase l'eta' media dei casi era di 70 anni ora è di 41 anni, anche in questo caso la tendenza non può farci stare tranquilli perche' ad agosto l'età media era di 31 anni".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!