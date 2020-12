Covid-19

Coronavirus, Speranza: ''Vaccinazioni lo stesso giorno nel mese di dicembre per tutta l'Ue''

''Prime di dosi di vaccino anti coronavirus somministrate in Italia insieme a Germania e Francia entro dicembre'', la proposta del ministro della Salute Roberto Speranza.

16/12/2020

"Prime di dosi di vaccino anti coronavirus somministrate in Italia insieme a Germania e Francia entro dicembre". Questa la proposta del ministro della Salute Roberto Speranza, annunciata su Facebook. "Ho proposto, insieme ai ministri di altri 7 Paesi Europei, tra cui Francia e Germania, che le vaccinazioni partano lo stesso giorno già nel mese di dicembre. Ci vuole ancora cautela e prudenza nei prossimi mesi, finché non avremo raggiunto una copertura vaccinale sufficiente. Ma la strada è giusta e finalmente si vede la luce in fondo al tunnel"

"Quella del vaccino Covid - scrive ancora Speranza - è la sfida più importante dei prossimi mesi. L’Italia ha sempre lavorato perché il percorso di approvazione di Ema fosse al tempo stesso rigoroso, trasparente e veloce. È una buona notizia che tale processo possa completarsi già prima di Natale. Significherà che avremo finalmente a disposizione un vaccino efficace e sicuro".

