coronavirus in Italia

Coronavirus, superati i 100 contagiati

Il bilancio dei contagiati di coronavirus in Italia si aggrava, superati i 100 casi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/02/2020 - 11:56:20 Letto 469 volte

Il contagio del coronavirus in Italia non si arresta. Il bilancio dei contagiati si aggrava, superati i 100 casi. "I numeri della notte portano a 89 infettati in Lombardia", ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a SkyTg24 e quindi su base nazionale "purtroppo" si "superano sicuramente i cento".

Tra i positivi c'è ora anche un diciassettenne residente in un paese della Valtellina, che studia però all'istituto agrario di Codogno. Venerdì, dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone all'ospedale di Sondrio.

Aumentano anche i casi in Veneto: sono saliti a 16. A Vo' Euganeo, in provincia di Padova, si contano 12 casi, tra cui la persona deceduta ieri mentre a Mirano si contano 4 casi, di cui tre sono operatori sanitari dell'ospedale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!