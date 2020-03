Coronavirus

Coronavirus, supermercati presi d'assalto a Palermo

Scena di panico, ieri sera, a Palermo dopo che il premier Giuseppe Conte ha annunciato che l'Italia è tutta zona rossa.

Pubblicata il: 10/03/2020

Scena di panico, ieri sera, a Palermo dopo che il premier Giuseppe Conte ha annunciato che l'Italia è tutta zona rossa. Molte persone hanno deciso, contravvenendo ai divieti di creare assembramenti e di mantenere la distanza di un metro, di prendere d'assalto i supermercati h24 e così, come si vede dalla foto, davanti il Carrefour di via Libertà si sono concentrate parecchie persone.

Si sono registrati anche momenti di tensione perchè la gente voleva tutta entrare ma, come prevedono le regole, non è possibile: gli esercenti non possono consentire ingressi di massa e le entrate sono state contingentate.

