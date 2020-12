Covid-19

Coronavirus, tampone errato per la ministra Lamorgese: non era positiva

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è negativa al coronavirus, anzi, non è mai stata positiva al virus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/12/2020 - 15:22:02 Letto 407 volte

Il Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, "non è mai stata positiva al Coronavirus". "Il test molecolare per SARS-CoV-2 eseguito lunedì scorso, relativo ad un normale controllo periodico", riferisce il Viminale, "comunicato come positivo, si è rivelato errato".

"Il fatto che alcuni media abbiano diffuso in tempo reale la notizia della positività al test del Ministro non ha consentito, nell'immediatezza, di eseguire le necessarie ed opportune verifiche sulla attendibilità del risultato dell’esame. La responsabile del Viminale - si legge in una nota - ha ripetuto il test molecolare per SARS-CoV-2 nelle giornate di mercoledì 9 e di giovedì 10. Tutti e due i test sono risultati negativi. Il ministro riprenderà la sua attività istituzionale nella giornata di domani".

A confermare il falso positivo è stata oggi la direzione generale dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. La ministra "è negativa al Covid. La positività riscontrata nel tampone del 7 dicembre è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione". Lo comunica la direzione generale dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. "Successivi due test molecolari per SARS-CoV-2, eseguiti - viene spiegato - nelle giornate del 9 e 10 dicembre, sono risultati negativi. La diffusione della notizia tramite i media della positività riscontrata è antecedente a tali successivi controlli".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!