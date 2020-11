Covid-19

Coronavirus, tamponi di massa nelle scuola di Palermo. Orlando: ''Buon segnale per frenare i contagi''

''L'avvio dello screening di massa nelle scuole è un buon segnale circa l'importanza di agire con misure preventive per frenare i contagi'', ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.

"L'avvio dello screening di massa nelle scuole è un buon segnale circa l'importanza di agire con misure preventive per frenare i contagi e alleggerire il peso sulle strutture sanitarie dedicate ai pazienti Covid e, di riflesso, su tutto il sistema sanitario regionale.

Per questo oggi l'Amministrazione ha messo a disposizione anche 10 propri mezzi per le USCA scolastiche e per questo in Prefettura abbiamo concordato su mia proposta di istituire un tavolo di programmazione e monitoraggio costante, con l'obiettivo di potenziare quanto più possibile il sistema di screening con i tamponi rapidi nelle scuole e mediante drive-in".

Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.

Il sindaco Leoluca Orlando ha disposto stamani che un numero adeguato di autoveicoli di proprietà dell'amministrazione venga temporaneamente messo a disposizione delle USCA istituite dall'ASP in modo da favorire la massima copertura possibile per l'effettuazione dello screening nelle scuole.



Contestualmente, il primo cittadino ha assicurato alla ASP la disponibilità della piattaforma informatica comunale, attraverso la quale inviare comunicazioni via SMS per la ricerca di potenziali donatori di plasma fra i positivi guariti



“Da parte del Comune – ha dichiarato il sindaco - prosegue il massimo impegno e la massima collaborazione, nei limiti delle competenze dell'amministrazione, per supportare l'ASP e tutto il sistema sanitario nelle urgenti attività di screening della popolazione ed in ogni modo utile per contribuire alla tutela della salute dei cittadini".

