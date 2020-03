Coronavirus

Coronavirus, torna a parlare Razza: ''Stiamo facendo il possibile'' *VIDEO*

''In Sicilia si punta all'aumento dei posti letto in terapia intensiva'', a spiegarlo l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2020 - 12:56:58 Letto 361 volte

In Sicilia si punta all'aumento dei posti letto in terapia intensiva. A spiegarlo l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza durante un incontro al Municipio di Catania con il sindaco Salvo Pogliese, i manager delle aziende ospedaliere della città e dell’Asp3.

«In Sicilia stiamo lavorando sulle terapie intensive e sull'aumento dei posti letto a pressione negativa - ha detto Razza -. E’ un lavoro intenso perchè oggi siamo assolutamente autosufficienti perchè abbiamo quello di cui abbiamo bisogno, ma dobbiamo preparare alle ipotesi che nelle prossime settimane possa verificarsi un’ulteriore crescita del numero dei casi. E la Regione non si vuole fare trovare impreparata».





