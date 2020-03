coronavirus

Coronavirus, tre casi in provincia di Palermo

Sono tre i nuovi casi in provincia di Palermo confermati nelle ultime ore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2020 - 17:41:10 Letto 569 volte

Sono tre i nuovi casi in provincia di Palermo confermati nelle ultime ore. Oltre a quello di Balestrate, c’è un caso a Montelepre e un altro a Partinico

Un uomo di circa 65 anni di Balestrate è risultato positivo al test del covid-19 ed è attualmente ricoverato al Reparto Malattie Infettive dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo.

Confermato anche il primo caso di coronavirus a Montelepre. La donna, in auto isolamento dal 3 marzo scorso, dopo avere accusato una febbricola, è stata sottoposta ali dovuti test clinici sabato scorso al Covid Hospital di Partinico. Stamani l’ufficialità dell’esito positivo. La donna non è stata ricoverata poiché le sue condizioni sarebbero discrete. Comincerà le cure del caso nella sua abitazione. Familiari e parenti stretti saranno messi in quarantena per 14 giorni e monitorati.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!