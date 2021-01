Covid-19

Coronavirusin Italia, bollettino 12 gennaio 20201: 14.242 contagi e 616 morti

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 12 gennaio 2021.

12/01/2021

Sono 14.242 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 12 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 616 morti. Il tasso di positività è al 10%, a fronte di 141.641 tamponi eseguiti. In totale dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 2.303.263 persone e ne sono morte 79.819.

Sono 16.035 i dimessi/guariti in 24 ore che portano il totale delle persone che dall'inizio della pandemia hanno superato il virus a 1.633.839. Sono 3.953 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con Covid-19 in carico al sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 575.979 le persone positive al Sars Cov2.

