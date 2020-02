Corruzione

Corruzione al Comune di Palermo, Caronia: ''Serve un Piano regolatore moderno e trasparente''

''Approvare PRG contro corruzione. Orlando si assuma responsabilità'', ha dichirato Marianna Caronia, commentando la vicenda degli arresti di Consiglieri comunali, funzionari comunali ed imprenditori.

29/02/2020

"C'è un elemento inquietante che emerge dall'indagine giudiziaria che coinvolge consiglieri e dipendenti comunali: mentre il Consiglio comunale e la cittadinanza attendono da mesi, se non da anni, la redazione di un nuovo Piano regolatore da discutere e approvare in Consiglio con trasparenza e nel rispetto di regole democratiche, altri, a quanto pare per interessi del tutto personali, hanno avuto accesso a documenti in solitaria e ciò getta ombre su quanto effettivamente “segreta “ sia questa elaborazione." Lo ha dichirato Marianna Caronia, consigliere comunale e deputato regionale della Lega.

"Un Piano regolatore moderno e trasparente, frutto del lavoro e del confronto politico dell’intero Consiglio Comunale, è di sicuro il principale antidoto a comportamenti irregolari e alle tentazioni di piegarlo ad interessi criminali di ogni tipo. - continua la consigliera comunale - La città di Palermo ha bisogno di un PRG che raccolga le voci delle categorie interessate ed ha bisogno di averlo in tempi estremamente rapidi."

"Per troppe volte Orlando e i suoi gli Assessori hanno preannunciato l'invio di questo piano ma - conclude - sistematicamente lo hanno disatteso. Se non vuole apparire complice in ragione della poca trasparenza, Orlando, che comunque ha una oggettiva responsabilità in quanto al vertice della Giunta, venga in Consiglio con i suoi assessori e con un sussulto di orgoglio sappia assumersi le sue non certo lievi responsabilità politiche.

"Per quanto ci riguarda non possiamo assistere inerti a quanto accaduto e assumeremo ogni necessaria iniziativa che porti al ripristino della legalità e della democrazia."

