Corruzione

Corruzione al Comune di Palermo, M5S: ''Questo sistema va spezzato'

''I legami tra politica, amministrazioni e sistemi criminali vanno spezzati'', dichiarano i parlamentari nazionali e il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo in una nota congiunta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/02/2020 - 10:37:56 Letto 350 volte

"L'inchiesta di oggi che vede coinvolti dirigenti del Comune e consiglieri comunali per fatti corruttivi getta una pesante ombra sulle dinamiche amministrative e democratiche, in questo caso legate al tema dell'edilizia privata. Come Movimento 5 Stelle a livello nazionale stiamo portando avanti una lotta a 360 gradi contro la corruzione come testimonia l'approvazione della legge "spazzacorrotti". Abbiamo avviato alla Camera la discussione su norme per contrastare i conflitti di interessi e per rendere trasparenti e regolamentati i contatti con le lobby. I legami tra politica, amministrazioni e sistemi criminali vanno spezzati. Danneggiano la collettività e il territorio”.

Lo dichiarano i parlamentari nazionali e il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo in una nota congiunta.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!