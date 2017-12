francesco cascio

Corruzione, assolto Francesco Cascio: ''Non tornerò tra i banchi dell'Ars''

È stato reintegrato nella sua funzione di Parlamentare regionale il deputato Francesco Cascio, assolto in secondo grado dalla Corte d'Appello di Palermo nel processo che lo vedeva imputato per corruzione. Assoluzione nel merito, con la formula piena “perché il fatto non sussiste".

Sospeso nell’ottobre del 2016 per effetto della legge Severino in seguito alla condanna in primo grado per corruzione, dal giorno della lettura della sentenza di secondo grado, 29 novembre 2017, la sospensione è decaduta. Con l’assoluzione, infatti, non valgono più gli effetti della legge Severino e Cascio, quindi, torna di diritto tra i banchi dell'Assemblea regionale siciliana, così come stabilito anche da una nota firmata dal presidente dell'Ars,Giovanni Ardizzone. Contestualmente, Giuseppe Di Maggio, che era subentrato a Cascio, deve lasciare Palazzo dei Normanni.

La XVI legislatura si concluderà tra pochi giorni, l'insediamento dei nuovi parlamentari regionali è previsto per il prossimo venerdì 15 dicembre, ma per l'ex presidente di Sala d'Ercole si tratta comunque di una grossa soddisfazione.

"Sapevo di essere innocente e che prima o poi la verità sarebbe venuta a galla. Ho atteso con fiducia, e nella riservatezza della mia vita privata, che la magistratura svolgesse il proprio lavoro. Mi sono fatto da parte in politica e sono tornato con dedizione alla Medicina. Questo periodo lontano dalla luce dei riflettori, se così si può dire, mi ha aiutato a ristabilire le priorità e oggi mi sento più forte e consapevole. Non tornerò tra i banchi dell’Ars, questa fase della mia vita per il momento si è chiusa e non voglio lasciare di nuovo il mio lavoro di Medico. Lasciamo spazio a chi verrà dopo di noi, ma il riconoscimento della mia innocenza è un risultato che mi fa stare bene”, ha detto Cascio.

