Edy Tamajo

Corruzione elettorale, Edy Tamajo su facebook: ''per la seconda volta Deputato dell'Ars''

di Marco Gullą | Pubblicata il: 29/11/2017 - 15:28:31 Letto 768 volte

Edy Tamajo manifesta serenità e lancia un post su Facebook in cui ringrazia tutti i suoi elettori: “Carissimi Amici , oggi 29 novembre sono stato proclamato per la seconda volta Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana. GRAZIE al vostro sostegno ed alla vostra fiducia, sono il più votato nel Collegio di Palermo e tra i più votati in Sicilia.........! Vi voglio bene, vi mando un grande abbraccio e sempre orgoglioso di me stesso e della squadra che abbiamo formato in questi anni. Per i "vigliacchi" ed i pusillanimi, aspetto con fiducia la conclusione delle indagini avendo piena e totale fiducia nella magistratura, mentre per voi tutti "darò la vita" come sempre, lavorando lavorando e lavorando ...........! Un caloroso saluto amici miei ............! Saremo più forti di prima!”.

