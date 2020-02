Corteo di solidarietà per il senegalese picchiato a Palermo

senegalese picchiato

Corteo di solidarietÓ per il senegalese picchiato a Palermo

Un corteo di solidarietÓ scende in piazza a Palermo per Kande Boubacar, per dire a gran voce che ''Palermo non Ŕ razzista''.

La solidarietà per Kande Boubacar scende in piazza a Palermo. Con un corteo organizzato dopo una settimana dall'aggressione al 20enne senegalese in via Cavour, la città è scesa in piazza per dire a gran voce che "Palermo non è razzista".

Questo lo slogan dei manifestanti che questo pomeriggio si sono dati appuntamento alle 18 a piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo.

"Palermo è una città che difende l'unica razza che esiste, la razza umana - commenta il sindaco Leoluca Orlando in prima fila al corteo -. Credo che Palermo stia dimostrando ancora una volta che vuole essere libera dalla paura del diverso."

"Sono singoli episodi ma dobbiamo comunque contrastarli perché Palermo non è una città razzista", spiega uno dei manifestanti.

L’appello era stato lanciato sui social con un post diventato virale: «Da semplici cittadini, senza casacche di alcun partito ma ispirati da principi di rispetto universale, chiediamo la partecipazione attiva di tutti per farci sentire da chi intende strumentalizzare l’odio e alimenta divisioni. Vorremmo poter gridare forte tutti insieme: No al razzismo!».

«Insieme - dicono ancora i promotori - manifesteremo il nostro sdegno e la nostra protesta contro episodi a sfondo razzista come quello che è avvenuto nella nostra città, nella notte tra sabato e domenica. Palermo è da sempre aperta e accogliente».

