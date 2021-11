corteo No Green pass

Corteo no green pass, in 8mila a Trieste

Sono 8.000 le persone che partecipano al corteo del Coordinamento No Green pass a Trieste.

Sono 8.000 le persone che partecipano al corteo del Coordinamento No Green pass a Trieste. Molti senza mascherina e distanziamento zero. Dati Questura. Per la città si tratta di un numero molto alto, il secondo degli ultimi dieci anni dopo una delle ultime manifestazioni dei No Green pass e No vax, quando hanno sfilato in centro circa 15mila persone. E' il settimo corteo a Trieste contro il Green pass. La zona intorno a piazza Unità d'Italia (vietata ai manifestanti),è blindata con barriere di cemento e reti metalliche.

