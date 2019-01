Costituito all'Ars l'Intergruppo Identità Siciliana e la Regione mediterranea

Intergruppo IdentitÓ siciliana

Costituito all'Ars l'Intergruppo IdentitÓ Siciliana e la Regione mediterranea

Ars, Intergruppo IdentitÓ siciliana, Cannata (FI): ''Entusiasta di sposare l'iniziativa per il bene dei siciliani''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/01/2019 - 10:57:06 Letto 331 volte

“Bisogna far fronte comune per un comune obiettivo. Per questo ho deciso di aderire anche io all’Intergruppo per l’Identità siciliana e la Regione mediterranea presentato ieri al Palazzo dei Normanni dai deputati Gaetano Galvagno, Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice.” Così, in una nota, la deputata all’Ars on. Rossana Cannata, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia.

“Condivido pienamente la battaglia per il riconoscimento degli svantaggi derivanti dall'insularità - aggiunge la Vicepresidente dell’Antimafia e Anticorruzione - essenziale per rimuovere gli ostacoli che si creano da questa nostra condizione di isolani e che incidono sui costi e sui tempi di realizzazione delle infrastrutture, sui trasporti, sul caro-biglietti, solo per citarne alcuni”.

“Innamorata della nostra meravigliosa Isola - conclude la componente della Commissione Attività produttive - non posso che sposare l’iniziativa del gruppo, con l’augurio che si lavori in squadra, al di là del colore politico, per il benessere dei siciliani per assicurare la ‘continuità territoriale”.

