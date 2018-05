governo

Cottarelli rinuncia all'incarico: ''Condizioni per un governo politico''. Alle 21 Conte al Quirinale

Svolta forse decisiva nelle consultazioni per cercare di formare un governo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/05/2018 - 20:08:31 Letto 338 volte

Svolta forse decisiva nelle consultazioni per cercare di formare un governo. Carlo Cottarelli è salito al Colle alle 19.30 per rimettere il mandato. "Ci sono le condizioni per un governo politico M5S-Lega con Giuseppe Conte Presidente del Consiglio". Hanno dichiarato Di Maio e Salvini, al termine del loro incontro al Colle.

Cottarelli ha ringraziato il presidente Mattarella per l’incarico conferito e aggiunge che la creazione di un governo politico è la scelta migliore per il Paese. Alle 21 Giuseppe Conte è atteso al Quirinale.

Intanto, nel pomeriggio è stata raggiunta l’intesa di massima sulla spartizione dei ministeri più importanti del governo M5s-Lega. L'ultima riunione tra Salvini e Di Maio ha prodotto questo schema: all'Economia il professor Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di economia politica all'università di Tor Vergata; agli Esteri Moavero Milanesi; per l'economista Paolo Savona il dicastero delle Politiche comunitarie, mentre resterebbe senza ministeri ma dentro la maggioranza Fratelli d'Italia. Confermato premier Giuseppe Conte.

Svolta forse decisiva nelle consultazioni per cercare di formare un governo. Carlo Cottarelli è salito al Colle alle 19.30 per rimettere il mandato. "Ci sono le condizioni per un governo politico M5S-Lega con Giuseppe Conte Presidente del Consiglio". Hanno dichiarato Di Maio e Salvini, al termine del loro incontro al Colle.

Cottarelli ha ringraziato il presidente Mattarella per l’incarico conferito e aggiunge che la creazione di un governo politico è la scelta migliore per il Paese. Alle 21 Giuseppe Conte è atteso al Quirinale.

Intanto, nel pomeriggio è stata raggiunta l’intesa di massima sulla spartizione dei ministeri più importanti del governo M5s-Lega. L'ultima riunione tra Salvini e Di Maio ha prodotto questo schema: all'Economia il professor Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di economia politica all'università di Tor Vergata; agli Esteri Moavero Milanesi; per l'economista Paolo Savona il dicastero delle Politiche comunitarie, mentre resterebbe senza ministeri ma dentro la maggioranza Fratelli d'Italia. Confermato premier Giuseppe Conte.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!