Covid, nuova ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza. La situazione in Sicilia

L'aumento in tutta Italia dei casi di Covid 19 sta imponendo al Governo l'adozione di nuove restrizioni al fine di limitare i danni e vanificare i sacrifici fatti con la chiusura dei mesi scorsi.

La nuova ordinanza prevede:

1. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.

2. Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.

I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita e non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità, ha aggiunto il Ministro, deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza.

Intanto in Sicilia si registrano 39 nuovi contagi da Covid in 24 ore, in aumento i ricoveri e un decesso. Dei nuovi 39 casi, 5 sono migranti e 10 di rientro da Malta.

