vaccino anti-covid

Covid-19, a breve vaccino disponibile per over 60 e fragili

A richiesta e con la disponibilitą delle dosi potranno vaccinarsi anche a coloro che non rientrano in queste categorie.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2023 - 00:01:00 Letto 843 volte

Il vaccino contro il Covid sarà a breve disponibile per le seguenti categorie: persone di età pari o superiore a 60 anni, ospiti delle strutture per lungodegenti, donne in gravidanza e in allattamento e in post partum, operatori sanitari e sociosanitari e fragili.

È quanto si legge nella circolare del ministero della Salute per la campagna vaccinale in vista dell'autunno-inverno. A richiesta e con la disponibilità delle dosi potranno vaccinarsi anche a coloro che non rientrano in queste categorie. Il richiamo, spiega poi il ministero, è raccomandato a distanza di 6 mesi dall'ultima dose di vaccino o dall'ultima infezione.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!