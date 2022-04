varianti covid

Covid-19, al via nuova indagine del ministero della salute sulle varianti circolanti in Italia

Al via una nuova indagine flash per comprendere la circolazione delle varianti Covid in Italia.

04/04/2022

Al via una nuova indagine flash per comprendere la circolazione delle varianti Covid in Italia. Una circolare firmata dal direttore generale della prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza stabilisce che i campioni raccolti oggi 4 aprile, saranno analizzati tramite sequenziamento genomico. "Questa valutazione - è scritto nella circolare - prenderà in considerazione i campioni dai casi corrispondenti a prime infezioni".

Proseguono così, spiega la circolare, le indagini rapide (quick surveys) al fine di stimare la prevalenza delle varianti VOC, ovvero le “varianti di preoccupazione”, e di altre varianti di SARS-CoV-2 in Italia.

L'obiettivo di questa indagine sarà quello di identificare, tra i campioni con risultato positivo per SARS-CoV-2, possibili casi di prime infezione riconducibili a queste varianti.

Lo studio sarà coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità con il supporto della Fondazione Bruno Kessler e in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome.

Saranno analizzate 4 macro aree: nord-ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia), nord-est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

Fonte: Rai News

