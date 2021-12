Natale Covid

Covid-19, Allerta dell'Ecdc: ''Feste possono peggiorare le cose''

''Con l'espansione ulteriore che attendiamo dalla variante Omicron, la situazione potrebbe andare veramente di male in peggio'', ha avvertito l'Agenzia europea per la prevenzione ed il controllo delle malattie.

"Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del Covid. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose". Lo ha detto Andrea Ammon, direttrice dell'Ecdc, l'Agenzia europea per la prevenzione ed il controllo delle malattie.

