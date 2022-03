Coronavirus

Covid-19, aumenta l'incidenza dei casi a 848: indice Rt sale fino a 1.12

I contagi da Covid tornano a crescere in Italia e l'incidenza settimanale a livello nazionale aumenta a 848 casi ogni 100mila abitanti contro i 725 della scorsa settimana.

Pubblicata il: 25/03/2022

I contagi da Covid tornano a crescere in Italia e l'incidenza settimanale a livello nazionale aumenta a 848 casi ogni 100mila abitanti contro i 725 della scorsa settimana. Secondo i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, inoltre, nel periodo 2 - 15 marzo l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,12, in aumento rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,94, con un valore superiore sopra la soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (RT 1,08).

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,5% (rilevazione giornaliera al 24 marzo), rispetto al 4,8% della settimana precedente (rilevazione giornaliera al 17 marzo). Sale, invece, il tasso di occupazione in aree mediche che raggiunge il 13,9% (rilevazione giornaliera al 24 marzo) contro il 12,9% (rilevazione giornaliera al 17 marzo) della settimana precedente.

Fonte: TGCOM24

