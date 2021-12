indice Rt

Covid-19, Brusaferro: ''Indice Rt resta sopra uno, aumentano ricoveri''

'Crescono i ricoveri in modo regolare, sia in area medica che in terapia intensiva anche se per ora sotto le soglie d'allerta'', ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss.

"Il numero di persone infette cresce e cresce in maniera progressiva. Anche l'incidenza settimanale aumenta. L'indice di trasmissibilità si mantiene sopra l'uno e questo dato è molto importante perché la possibilità di far decrescere infetti passa da un Rt inferiore a uno. Allo stesso tempo, con questo Rt, crescono i ricoveri in modo regolare, sia in area medica che in terapia intensiva anche se per ora sotto le soglie d'allerta". Così Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, intervenendo all'Healthcare Summit del Sole24ore.

