Coronavirus

Covid-19, cala l'occupazione delle terapie intensive al 12%

Gli ultimi dati Agenas sulle 24 ore: giù di un punto percentuale, è al 12%.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2022 - 13:14:00 Letto 463 volte

Continua, costante, il calo dell'occupazione media a livello nazionale dei posti letto Covid in Italia nelle terapie intensive degli ospedali che nelle 24 ore - secondo gli ultimi dati dell'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera - scende di un punto percentuale, attestandosi al 12%, dopo essere stata stabile per due giorni al 13%.

Nel dettaglio, i dati sulle 24 ore indicano un calo dell'occupazione delle rianimazioni in 10 regioni e province autonome. In particolare, scendono di 2 punti percentuali Toscana (che si attesta al 14%) e Umbria (al 7%); in calo di 3 punti la Basilicata (al 6%), mentre la percentuale si riduce di 1 punto in: Abruzzo (al 13%); Liguria (12%); Lombardia (9%); Marche (17%); provincia autonoma di Bolzano (7%), Piemonte (13%) e Puglia (12%).

In aumento invece il Molise che, con ben 5 punti percentuali in più, raggiunge il 15%; la Calabria con un aumento di 3 punti (15%), e il Friuli Venezia Giulia che risale di 1 punto (al 19%). Le altre regioni non registrano variazioni nelle 24 ore.

Ad oggi le regioni con l'occupazione più alta di pazienti Covid nelle rianimazioni sono il Friuli Venezia Giulia e il Lazio, entrambe al 19%, mentre la Basilicata con il 6% è quella con la percentuale più bassa.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!