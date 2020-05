Coronavirus

Covid19, Conte: dal 25 maggio test sierologici per 150mila cittadini

''Da lunedì 25 partiranno test gratuiti su un campione di 150mila cittadini e a breve la sperimentazione della nuova app Immuni'', lo ha annuciato il premier Giuseppe Conte.

"Da lunedì 25 partiranno test gratuiti su un campione di 150mila cittadini e a breve la sperimentazione della nuova app Immuni". Lo ha annuciato il premier Giuseppe Conte alla Camera ricordando che finora sono stati fatti oltre 3 mln di tamponi.

"Con la riapertura è stato calcolato il rischio di un aumento dei contagi", ha aggiunto. "Proseguiamo sulla strada del Family Act: abbiamo fatto troppo poco per le famiglie. Lavoriamo a un Dl shock per la semplificazione. Le banche devono accelerare le procedure per i prestiti", ha affermato Conte.

