Coronavirus

Covid-19, Costa: ''In Sicilia siamo già nel picco di questa ondata''

''Gli ospedali sono in una fase di stallo, speriamo che nel giro di una decina di giorni la situazione migliori'', ha detto il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/01/2022 - 18:05:21 Letto 434 volte

"In Sicilia siamo già nel picco di questa ondata, lo capiamo da alcuni parametri in diminuzione, come i contagi, i tamponi. Gli ospedali sono in una fase di stallo, speriamo che nel giro di una decina di giorni la situazione migliori". Così il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, a margine della presentazione del documentario "Ovunque tu sia" realizzato dalla Regione siciliana per raccontare l'impegno della struttura commissariale nella vaccinazione soprattutto quella di prossimità.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!