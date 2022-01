Coronavirus

Covid-19, Costa: ''Lo scenario è cambiato, giusto rivedere le regole''

''I numeri di questi giorni hanno ingolfato la macchina, ma questo non si può scaricare sui cittadini'', ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

05/01/2022

"Dato che lo scenario è cambiato, le regole devono evolvere in funzione delle evidenze scientifiche". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, sull'andamento della pandemia in Italia, sottolineando che "il vaccino protegge dalla malattia grave e dai decessi, ma non impedisce completamente la diffusione del contagio". Bene comunque, secondo Costa, "l'abolizione della quarantena e l'estensione del Super green pass".

Le ultime misure, ha proseguito Costa in un intervista al Quotidiano Nazionale, consentono "più presenze a lavoro, e anche la diminuzione del carico dei tamponi nei territori all'origine degli ingorghi degli ultimi giorni. La burocrazia non può costringere a quarantene forzate, un problema di cui dobbiamo farci carico", ha sostenuto il sottosegretario.

"I numeri di questi giorni - ha spiegato - hanno ingolfato la macchina, ma questo non si può scaricare sui cittadini".

Fonte: TGCOM24

