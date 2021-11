zona gialla

Covid-19, Costa: ''Nessuna regione rischia la zona gialla la prossima settimana''

''Dai dati al momento la situazione è sotto controllo, non ci dovrebbero esser cambiamenti'', ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Pubblicata il: 18/11/2021

Nessuna zona che rischia il giallo dalla prossima settimana. "Dai dati al momento la situazione è sotto controllo, non ci dovrebbero esser cambiamenti. Quelle più a rischio? Ci sono alcune regioni, come il Friuli, il Veneto, le Marche vanno un po' attenzionate". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. "La zona gialla, a livello di restrizioni, ha solo l'uso della mascherina all'aperto".

I governatori sono comunque in pressing sul governo chiedono "un green pass 'rafforzato' con nuove restrizioni solo per i non vaccinati in caso di cambio di colore". Si guarda in particolare al green pass 2G, ovvero il rilascio del certificato verde - sull'esempio di Austria e Germania - solo per vaccinati (geimpft) o guariti (genesen), escludendo il tampone negativo.

Fonte: Ansa

